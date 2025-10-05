Aydın Kuyucak’ta toplu istifa var

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
KAZIM YÖRÜKCE

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Aydın CHP'de istifa fırtınası devam ediyor. CHP Kuyucak İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Küçük, sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Küçük, açıklamasında "Anti-demokratik, partimize yakışmayan ve demokrasiyi katleden yapılaşma nedeniyle, bu yola birlikte çıktığım yoldaşlarım, kadın kolu yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevimizden üzülerek istifa ediyoruz" ifadelerine yer verdi: Özlem Küçük, istifasının yalnızca kendisini değil, Kadın Kolu Yönetim Kurulu üyelerini de kapsadığını belirtti.

