Emekli polisin oğlundan acı haber

AYDIN'IN Efeler ilçesinde emekli polis memurunun 19 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu. Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak'ta yaşandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Ahmet Yıldırım'ın oğlu Hamza Turan Yıldırım'ın odasından silah sesi geldi. Sesin ardından odaya koşan aile bireyleri, genç Yıldırım'ı başından silahla vurulmuş halde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, genç Yıldırım'ın emekli polis olan babasına ait beylik silahı ile yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.