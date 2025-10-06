Aydın'da ormanda ölü bulunmuştu! Teslime Hanedan'a ait mektup ortaya çıktı! Her şeyi anlatmış...

Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yaşanmıştı. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti. Teslime'nin erkek arkadaşı E.F., ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü.