10 yıl hapisle aranan firari Aydın’da yakalandı

AYDIN'DA çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alişan Emrul yakayı ele verdi. Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından arandığı belirlenen Alişan Emrul'un izini sürdü. Yapılan saha çalışmaları ve istihbari takip neticesinde Alişan Emrul, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.