Büşra’nın katiline müebbet hapis istendi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in evde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Büşra Cin'in 30 Mart'ta erkek arkadaşı Özcan Korkmaz'ın (29) evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

SANIK ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra. Her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi. İddianamede, Cin'in ölü bulunma şekline dikkat çekildi. 30 Mart'ta Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evine geldiğinde, Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Korkmaz tutuklanmıştı.