Aydın’da delirten rapora aileden itiraz

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde, eşi Necla Aydoğdu'yu boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu'nun akıl sağlığı gerekçesiyle tahliyesi, Alp ailesini derinden sarstı. Baba Hasan Alp, "Katil damadın yeniden hastaneye yatırılacağına dair bize hiçbir resmi bilgi verilmedi. Bunu en çok isteyen biziz" diyerek bu yönde bir kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti. 2022 tarihinde yaşanan olayda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, evde çıkan tartışmada eşi Necla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından suç aletiyle birlikte yakalanan ve suçunu itiraf eden Aydoğdu, "Eşkıya değil, efeyiz" diyerek kameralara poz verdi.

'TOPLUMDA OLMAMALI'

AYDIN 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşi kasten öldürme" suçundan yargılanan Aydoğdu hakkında Adli Tıp'tan gelen raporla, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Mahkeme, TCK 32. madde gereği sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığına karar verdi. 10 Ekim'de tahliye edilen koca cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" notlu selfie paylaşması ise kamuoyunda büyük tepki topladı. Necla'nın ailesi tahliye kararına itiraz etti ancak bu itiraz da istinaf mahkemesi tarafından reddedildi. Acılı baba Hasan Alp, "En çok biz o katilin yeniden hastaneye yatırılmasını ve toplumdan uzak tutulmasını istiyoruz."