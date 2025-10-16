Aydın’da yaşanan çekiçli vahşete hakim acımadı!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, yaşanan vahşette cani damat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşköy Mahallesi'nde 16 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda, Mehmet Gerçek hırsızlık amacıyla girdiği evde kayınvalidesi Nakşiye Duran (60) ve eşi Hulusi Duran'a çekiçle saldırdı. Olay sırasında evde bulunan H.G. (30) ve B.G. (6) da çıkan arbedede yaralandı. Ağır yaralanan Nakşiye Duran, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

NAZİLLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Gerçek, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Beni hırsızlık ve telefon çalmakla suçladılar. Benim böyle bir eylemim söz konusu değildir. Kendileriyle herhangi bir husumetim de yoktur" dedi. Duruşmada söz alan sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından, Cumhuriyet Savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Değerlendirme sonucunda mahkeme heyeti, sanık Gerçek'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.