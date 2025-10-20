Kayra bebek artık rahat nefes aldı

Aydın'da kalbinde yapısal bozuklukla dünyaya gelen ve bu nedenle solunum sıkıntısı yaşayan bebek Mustafa Kayra İleri, kalbinde açılan 'tünel'le iyileşti. Aydın'da yaşayan Ruken Babat ve Hüseyin İleri çifti, mart ayında ilk çocukları Mustafa Kayra'yı kucağına aldı. Kalbindeki sağlık problemi nedeniyle solunum zorluğu yaşayan, buna bağlı olarak sık sık moraran bebek, kentte gördüğü tedavilerin ardından 4 aylıkken İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeği muayene eden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, yapılan tetkikler sonucunda kalpteki atardamarlardan temiz kan pompalayan damarın soldan, kirli kan pompalayan damarın sağdan çıkması gerekirken, her iki atardamarın da bebeğin kalbinin sağ tarafından çıktığını, kalpten akciğere giden damarın kapakçığının ise gelişmediğini belirledi. Bebek, henüz 5 aylıkken eylül ayında ameliyata alındı. Çine, ameliyatta mühendislik hesapları yaptıklarını dile getirerek, "Mühendislerin bir köprü yaptığı gibi biz de önce bir tünel oluşturmaya çalıştık" dedi.