Firari Emin Aydın 5 ay sonra yakalandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bir personel hakkında yaptığı iftira içerikli yayınlar nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Emin Aydın, İzmir'in Urla ilçesinde sahte kimlikle kiraladığı evde yakalandı. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'da sosyal medya faaliyetleriyle tanınan Emin Aydın, hakkında açılan davada iftira ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından toplam 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemece, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bir personel hakkında yaptığı yayınların iftira niteliği taşıdığına hükmedildi.