İş yerine silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheliden biri Nazilli'de yakalandı. Diğer saldırgan ise tarlaya kaçıp izini kaybettirdi. Polis ekipleri firari şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların Nazilli'ye kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, Sultanhisar ilçesi girişinde yolu keserek durdurma girişiminde bulundu. Ancak saldırganlar polisin "Dur" ihtarına uymadı ve kaçışlarını sürdürdü. Polis ekipleri, aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırganlar hız kesmeden kaçmaya devam etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle A.B.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Diğer saldırgan İ.A. ise yakınlardaki bir tarlaya kaçarak izini kaybettirdi.