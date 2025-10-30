Aydın’da facia teğet geçti: Freni tutmayan minibüs evin bahçesine daldı

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı Üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 04777 plakalı şehir içi minibüs şoförü araçta oluşan bir arıza dolayısıyla tamirci çağırdı. Tamirci minibüsü tamir edemeyince sanayiye götürmek istedi. Tamirci tarafından kullanılan minibüs önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. İddiaya göre freni tutmayan minibüs, büyük bir gürültü ile evin bahçesine daldı. Bahçe duvarında asılı kalan minibüsün boş olması ve kaldırımda yürüyen yayanın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

KARDEŞİNE 'YA BİRİ ÖLSEYDİ?' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen tamir atölyesi sahibi çekici çağırmak yerine kendi imkanları ile minibüsü sanayiye götürmeye çalışan kardeşine sert tepki gösterdi. 'Ya biri ölseydi, ya kendi canına bir şey olsaydı. Neden çekici çağırmadınız?' diyerek serzenişte bulundu. Çevredekiler ve polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirilirken, çağrılan vinç yardımı ile minibüs evin bahçesinden çıkartıldı.

Ev sahibi Müjdat Özörten, "Olay anında ben evde yoktum. Minibüsün önüne motorlu çıkmış o da mecburen direksiyonu bu tarafa doğru kırmış. Öğrendiğimize göre aracın frenlerinde de sıkıntı varmış. Şükürler olsun ki cana bir şey olmadı. Bizim için can daha önemli" dedi.