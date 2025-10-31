Aydın’da kan bağışına dikkat çektiler

AYDIN'IN Efeler ilçesinde minik öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti. Kızılay Haftası kapsamında Ekrem Çifçi İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde kan bağışı standı açılırken, mini öğrenciler de hazırladıkları programda kan bağışının önemine dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaş, geleceğin kan bağışçısı öğrencilere teşekkür etti. Minikler Kızılay Marşı'nı söyleyerek hazırladıkları pankartlarla da kan bağışının önemine dikkat çekti. Halk oyunları gösterisinin ardından veliler, öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar da hazırlanan standı ziyaret ederek kan bağışında bulundu.