2 aylık karısını acımadan katletmişti! Aydın'da infial yaratan karar bozuldu!

YENI Asır'ın "Aydın'da çıldırtan karar!" manşetinin ardından iki aylık eşi Necla Aydoğdu'yu boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu'nun serbest bırakılmasına ilişkin karar bozuldu. Mahkeme sanığın yeniden yüksek güvenlikli sağlık kurumuna yatırılmasına hükmederken cani koca dün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 31 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda, Mustafa Aydoğdu, henüz iki aylık eşi Necla Aydoğdu'yu boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Aydoğdu hakkında yürütülen yargı sürecinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı yönünde rapor hazırlandı. Bu rapor doğrultusunda mahkeme, sanığın cezai sorumluluğunun ortadan kalktığına karar vermişti.

TAHLİYE SONRASI TEPKİ YAĞDI

Ancak tahliye edilen Aydoğdu'nun, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" notuyla ailesiyle çektiği selfie paylaşımı büyük tepki topladı. Binlerce kişinin sert şekilde eleştirdiği paylaşım sonrası, Necla Aydoğdu'nun ailesi Aydın Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla karara itiraz etti. Yeni Asır Gazetesi'nin "Aydın'da çıldırtan karar!" manşetiyle duyurduğu haberin ardından oluşan kamuoyu baskısı, dosyanın yeniden değerlendirilmesini sağladı. İzmir Adliyesi, Aydoğdu'nun serbest bırakılmasının kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğuna hükmederek, sanığın yeniden yüksek güvenlikli sağlık kurumuna yatırılmasına karar verdi. Acılı aile, "İtirazımız haklı bulundu. O katil hak ettiği cezayı çekecek. En çok da toplumdan uzak tutulması bizleri mutlu etti" dedi.