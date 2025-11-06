Aydınlılara müjde: Şehir Hastanesi aralık ayında açılacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi'ni inceledi. Ziyarette; Vali Canbolat'a Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da eşlik etti. Vali Canbolat, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür eden Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi tamamlamış olacağız ve hastanemizi hizmete açmaya hazır hale getireceğiz. Böyle büyük bir eseri ilimize kazandıran hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten Aydın için sağlık hizmeti kalitesini yükseltecek, vatandaşımıza modern imkanlarla hizmet sunacak bir esere kavuşmuş olacağız" diye konuştu.
'4 BİN 695 PERSONELLE HİZMET VERECEĞİZ'
Hastanenin 140 dönümlük arazi üzerine kurulduğunu belirten Vali Canbolat, "Toplam kapalı alan 270 bin metrekare. Açık ve kapalı alanlarda toplam 2 bin 269 araçlık otopark imkanı bulunuyor. Toplamda 1300 yatak kapasitesi var. Acil durumlarda bu sayı 1500'e çıkarılabilecek. Açıldığında 4 bin 695 personelle hizmet vereceğiz. Günlük 18-20 bin hastaya bakılması, acil servise ise günlük 4 bin kişinin başvurması bekleniyor. Aylık yaklaşık 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulacak" dedi.
'YENİ ALANLAR İLK KEZ AYDIN'DA HİZMETE GİRECEK'
Yeni hastanede Aydın'da ilk kez uygulanacak bazı sağlık hizmetlerinin de bulunacağını dile getiren Vali Canbolat, "Spekt tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanlar ilk kez Aydın'da hizmete girecek. Poliklinik sayısı 221'den 365'e, yoğun bakım ünitesi 156'dan 250'ye, ameliyathane sayısı 25'ten 34'e çıkacak. Kemoterapi yatak sayısı 20'den 54'e, fizik tedavi ünitesi 20'den 45'e, palyatif bakım yatak sayısı 21'den 60'a, uyku laboratuvarı 5'ten 6'ya, hemodiyaliz ünitesi 35'ten 45'e yükseltilecek" diye konuştu. Vali Canbolat, geçici kabul aşamasından itibaren Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bu kampüse taşınacağını da belirtti.