Aydınlılara müjde: Şehir Hastanesi aralık ayında açılacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi'ni inceledi. Ziyarette; Vali Canbolat'a Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da eşlik etti. Vali Canbolat, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür eden Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi tamamlamış olacağız ve hastanemizi hizmete açmaya hazır hale getireceğiz. Böyle büyük bir eseri ilimize kazandıran hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten Aydın için sağlık hizmeti kalitesini yükseltecek, vatandaşımıza modern imkanlarla hizmet sunacak bir esere kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

'4 BİN 695 PERSONELLE HİZMET VERECEĞİZ' Hastanenin 140 dönümlük arazi üzerine kurulduğunu belirten Vali Canbolat, "Toplam kapalı alan 270 bin metrekare. Açık ve kapalı alanlarda toplam 2 bin 269 araçlık otopark imkanı bulunuyor. Toplamda 1300 yatak kapasitesi var. Acil durumlarda bu sayı 1500'e çıkarılabilecek. Açıldığında 4 bin 695 personelle hizmet vereceğiz. Günlük 18-20 bin hastaya bakılması, acil servise ise günlük 4 bin kişinin başvurması bekleniyor. Aylık yaklaşık 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulacak" dedi.