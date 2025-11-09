Hem suçlu hem güçlü! Aydın'da alkollü adam partiliyim dedi cezadan kurtulmaya çalıştı!

Olay, saat 03.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. 09 HB 601 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili tespit edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, Girne Bulvarı'nda durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ü.'nün 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakan Ü. ile kendisi gibi alkollü olan eşi cezadan kurtulmaya çalıştı. Sürücü Hakan Ü., bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Hakan Ü., gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.