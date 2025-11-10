Aydın'da sokak ortasında infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi!

AYDIN'IN Söke ilçesinde esnaf Faruk Ateş sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Ambalaj işletmecisi olan ilçenin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, silahlı saldırıya uğradı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Faruk Ateş'in yakınları acı haberi alır almaz olay yerine koştu. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri sinir krizi geçirdi. Emniyet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cansız bedeni otopsi için Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkunç cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.