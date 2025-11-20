Aydın’da Motosikletli genç hız kurbanı oldu

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde motosikletiyle park halindeki traktöre çarpan 22 yaşındaki Kemal Bayar hayatını kaybetti. Kaza, İnönü Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönmek üzere motosikletine binen Kemal Bayar, iddialara göre hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park edilen traktöre büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Bayar, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.