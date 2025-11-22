14 ilde yasa dışı bahis operasyonu

NİĞDE merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da toplam 37 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 8 şüphelinin yurtdışında bulunduğu belirlenerek haklarında Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli işlemler başlatıldı. Soruşturma sürecinde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yaklaşık 10 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi.