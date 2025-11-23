AK Partili Aydın Milletvekili Sarıbaş çömlek tezgâhında: Bu bereketi büyütmeye devam edeceğiz

KÜLTÜREL BİR MİRAS

SARIBAŞ, tezgâhın başına geçerek çömlek yapmayı da deneyimledi. Ziyaret sırasında ustalarla samimi sohbetler eden Sarıbaş, ilçenin hem tarihine hem üretim kültürüne duyduğu saygıyı ortaya koydu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan bu anlar, Karacasu'nun kültürel değerlerinin yaşatılmasına verilen önemi gözler önüne serdi. Milletvekili Sarıbaş, "El emeğiyle yoğrulan, toprağın bereketiyle şekillenen çömleklerimiz; ilçemizin kültürel mirasını geleceğe taşıyan en nadide değerlerimizdendir. Bu topraklarda üretimin, bereketin ve ahilik geleneğinin izleri; her bir ustamızın elinde yeniden hayat buluyor. Karacasu, emeğin, üretimin ve bereketin şehridir. Biz bu bereketi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

