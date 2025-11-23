Aydın’da yürek burkan ölüm

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Dedesinin kullandığı traktörden düşerek römorkun altında kalan 2,5 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörüyle tarlaya gitmek üzere yola çıkan M.S. (60), torunları Muhittin Sarıkaya ve diğer torununu da yanına aldı. Traktörün ön kısmında oturan küçük Muhittin'in iddiaya göre uyuklamaya başlamasıyla dengesi bozuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DÜŞMEK üzere olan torununu tutmaya çalışan dede M.S., bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sarsılan traktörden düşen minik çocuk, arkasındaki römorkun tekerinin altında kaldı. Sağlık ekipleri küçük Muhittin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aile büyük bir acı yaşarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.