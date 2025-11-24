Aydın Didim'de köpekleri korudu işinden oldu

Merve Göçer barınakta büyük bir dehşet yaşandığını belirterek, "Ben canlar için korkuyorum" dedi.

KATLİAMA DİRENDİ

Yaklaşık 50 köpeğin bulunduğu barınakta 15 yıldır gönüllü, son 2 yıldır maaşlı çalışan Merve Göçer, sağlıksız engelli köpeklerin öldürülmesi talimatını yerine getirmediği için baskı gördüğünü ve işten atıldığını söyledi. Barınak tedavi ve geçici bakım merkezi sorumlu müdürü Zerrin Muslu'nun da aynı sebeplerden dolayı görevden uzaklaştırıldığını ifade etti. Göçer, "15 senedir barınakta gönüllü çalışıyordum, 2 yıldır maaşlıyım. Belediye Başkanı Hatice Gençay beni ötekileştirirdi. İşimi iyi yaptığım ve hiçbir hayvanı hasta engelli diye ayırt etmediğim için beni istemedi. Verdiği talimatı uygulamadığım için bana odasında 'kararım sorgulamazsın' diye bağırdı, odasından kovdu" dedi.