Aydın'da feci olay! Yaşam kaynağı su ölüm nedeni oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllardır oto tamirciliği yapan, sanayi esnafının sevilen isimlerden Raşit Taner Korkmaz, önceki akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Doktorların yoğun çabasına rağmen Korkmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşayan Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi, hastaneye giderek aileye taziye dileklerini iletti.
SODYUM DÜZEYİNİN ANİ DÜŞÜŞÜ
Esnaf Raşit Taner Korkmaz, kısa sürede yüksek miktarda su içti. Bu durum, vücuttaki sodyum düzeyinin ani düşmesine neden olarak ciddi bir sağlık krizini tetikledi. Hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Bey Camii'den kaldırılıp Kemer Mezarlığı'na defnedildi.
HİPONATREMİ NEDİR?
Aşırı su tüketiminin ölümcül olabilmesinin nedeni, "su zehirlenmesi" ya da tıbbi adıyla hiponatremi denen durumdur. Kısa sürede çok fazla su içildiğinde, vücuttaki sodyum seviyesi hızla düşer. Sodyum, hücreler arası sıvı dengesini düzenleyen temel bir elektrolittir.
Sodyum düşüklüğü olduğunda su, hücrelerin içine doğru geçer ve özellikle beyin hücrelerinde şişmeye neden olur. Kafatası beyin dokusunun genişlemesine izin vermediği için beyin ödemi, bilinç kaybı, nöbet, solunum durması ve ölüm gibi ağır sonuçlar gelişebilir. Bu nedenle vücudun kaldırabileceğinden hızlı ve fazla su tüketmek, kısa sürede hayati tehlike oluşturabilir.