Aydın'da feci olay! Yaşam kaynağı su ölüm nedeni oldu

HİPONATREMİ NEDİR? Aşırı su tüketiminin ölümcül olabilmesinin nedeni, "su zehirlenmesi" ya da tıbbi adıyla hiponatremi denen durumdur. Kısa sürede çok fazla su içildiğinde, vücuttaki sodyum seviyesi hızla düşer. Sodyum, hücreler arası sıvı dengesini düzenleyen temel bir elektrolittir.

Sodyum düşüklüğü olduğunda su, hücrelerin içine doğru geçer ve özellikle beyin hücrelerinde şişmeye neden olur. Kafatası beyin dokusunun genişlemesine izin vermediği için beyin ödemi, bilinç kaybı, nöbet, solunum durması ve ölüm gibi ağır sonuçlar gelişebilir. Bu nedenle vücudun kaldırabileceğinden hızlı ve fazla su tüketmek, kısa sürede hayati tehlike oluşturabilir.