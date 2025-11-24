Aydın'da şehitlikte alkol ve mangal saygısızlığı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde bulunan Atça Abide Şehitliği, duyarsız kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahıslar, şehitliğin içinde alkol içip mangal yaktı.
Görüntüler üzerine bölgede inceleme yapan Sultanhisar Belediye Başkanı AK Partili Osman Yıldırımkaya, yaşananlara sert tepki gösterdi.
İhbarı alır almaz şehitliğe giden Yıldırımkaya, alkol şişeleri, plastik atıklar ve çöpleri tek tek kendi elleriyle toplayarak duruma isyan etti.
Yıldırımkaya," Bu kabul edilemez bir saygısızlıktır. Şehitliklerimiz, eğlence değil hürmet yeridir. Gerekli tüm adımların atılacaktır" ifadelerini kullandı.