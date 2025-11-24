Babasından kaçırdıgı araç ile restorana daldı

Aydın'da dün sabah saatlerinde Doğu Çevre Bulvarı'nda film sahnesini aratmayan bir kaza yaşandı. Henüz 15 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Ensar Ceylan, babasına ait 09 AC 562 plakalı otomobili izinsiz alarak trafiğe çıktı.

Ceylan, doğu çevre bulvarında önünde seyir halinde olan Vedat Begeç idaresindeki otomobilin sağından geçmek isterken kontrolü kaybetti. Genç sürücünün kullandığı araç, bulvar üzerinde bulunan bir restorana büyük bir gürültüyle daldı. Dakikalar içinde restoran adeta savaş alanına döndü. Kaza sırasında içeride hafta sonu kahvaltısını yapan müşteriler büyük panik yaşadı. Masalar devrildi, camlar kırıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın ardından ne yapacağını şaşıran çocuk, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak restoran çalışanları tarafından kısa sürede yakalanarak kontrol altına alındı.