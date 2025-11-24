Bahçe ateşi ormanı yaktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ziraat alanından ormanlık bölgeye sıçradı. Dün saat 14.30 sıralarında yükselen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, bölgedeki yoğun rüzgâr çalışmaları zaman zaman güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangının, bir şahsın bahçesinde temizlik amacıyla yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle kontrolsüz şekilde yayılması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturmada, temizlik ateşini bahçesinde işçi olarak çalışan T.Ü.'nün yaktığı, ateşin rüzgârla birlikte hızla yayıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ateşi yaktığı ileri sürülen T.Ö. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.