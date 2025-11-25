  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Köpek öldüren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a tepki yağdı: Can dost katili

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın engelli ve sağlıksız köpeklerin yok edilmesi yönünde verdiği talimat ve bu karara itiraz eden barınak çalışanı Merve Göçer’in işten kovulması bardağı taşırdı. Dün belediyeye ait barınağın önünde toplanan hayvanseverler, Gençay ve insanlık dışı uygulamalarını protesto etti.

Aydın Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın belediye barınağında engelli ve sağlıksız köpeklerin "yok edilmesi" yönünde talimat vermesi ilçede büyük yankı uyandırdı.

Yeni Asır Gazetesi'nin haberinden sonra bu talimatı uygulamayı reddettiği için 15 yıldır gönüllü, son 2 yıldır da maaşlı çalıştığı işinden kovulan Merve Göçer'e destek için barınak önünde toplanan hayvanseverler Gençay'ı, 'Katil başkan istemiyoruz', 'Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz' sloganlarıyla protesto etti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay

EYLEMDE TANSİYON YÜKSELDİ
Gençay'ın Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendiği engelli kediyi iki gün sonra barınağa bıraktığını hatırlatan Didim Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren, "Barınakta bu kedi ile verdiğiniz pozu kullanmaktan utanmıyor musunuz?" diye sordu.

Eylem sırasında barınak yetkililerinin "Merve Göçer kovulmadı, kendi isteği ile ayrıldı" açıklaması yapması ise tansiyonu yükseltti. Göçer ve beraberindekiler ile barınak yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

