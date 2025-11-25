Köpek öldüren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a tepki yağdı: Can dost katili

Aydın Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın belediye barınağında engelli ve sağlıksız köpeklerin "yok edilmesi" yönünde talimat vermesi ilçede büyük yankı uyandırdı.

Yeni Asır Gazetesi'nin haberinden sonra bu talimatı uygulamayı reddettiği için 15 yıldır gönüllü, son 2 yıldır da maaşlı çalıştığı işinden kovulan Merve Göçer'e destek için barınak önünde toplanan hayvanseverler Gençay'ı, 'Katil başkan istemiyoruz', 'Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz' sloganlarıyla protesto etti.