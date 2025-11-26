Aydın’da metruk binada suç aleti ile yakalandı!

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı, 21 Kasım'da Söke'de işlenen kasten öldürmeye teşebbüs olayının firari şüphelisi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aynı zamanda yağma suçundan UYAP aranması bulunan şüphelinin izini süren ekipler, zanlının Burunköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede yer alan metruk bir yapıda saklandığını belirledi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı metruk binada suç aleti bıçakla beraber kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan firari, Söke Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.