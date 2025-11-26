Jandarmadan 28 firariye eş zamanlı baskın

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri ile ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahıslara yönelik 87 unsur ve 251 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 28 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 3'ünün 0-2 yıl arası, 2'sinin 2-5 yıl arası, 3'ünün 5-10 yıl arası ve birinin 10-20 yıl arası hapis cezası bulunuyor. Yakalananlar arasında uyuşturucu 3 kişi, yağma 1 kişi, hırsızlık 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1 kişi, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet 1 kişi, diğer suçlar 2 kişi ve ifadeye yönelik aranan 19 kişi bulunuyor.