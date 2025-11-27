Aydın Büyükşehir'den özel eğitime büyük destek!

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri ile Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, yüzlerce özel öğrencinin eğitim yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren ve tamamıyla ücretsiz olan merkezlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğreniyor, sosyal ve fiziksel gelişimlerini güçlendiren etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.
Merkezlerde müzik, resim, spor ve yaşam becerileri gibi alanlarda verilen eğitimlerin yanı sıra birebir derslerle okuma, yazma ve temel matematik öğretimi de yapılıyor. Fizyoterapi hizmetleriyle çocukların el, ayak ve vücut koordinasyonları destekleniyor. Haftanın altı günü, 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkezlerde, velilere de destek olunuyor.
AİLELER ÇOK MEMNUN
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti ve "Otizmli evlatlarımızın her biri, toplumumuzun kıymetli bir parçası. Onların eğitimle, sanatla, sporla daha güçlü bir şekilde hayata katılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Her çocuğumuzun ışığı parlasın diye bu merkezleri büyütmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Otizm Destek Merkezleri'nde çocuklarının eğitim görmesi için Uşak'tan Aydın'a taşındıklarını belirten Ceyda Kozaman, "8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik. Sırf bu merkez için geldik. Çok memnunuz, Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Merkezleri Aydın'a kazandıran Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Fatma Dinç ise, "Özlem Çerçioğlu'na böyle bir yeri açtığı için ayrı bir hayranlık duyuyorum" dedi. Hatice Yazırlı da, "Çocuğum artık daha çok sosyalleşmeye başladı. Kendini ifade edebiliyor" şeklinde konuştu.