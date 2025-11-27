Aydın Büyükşehir'den özel eğitime büyük destek!

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Otizm Destek Merkezleri'nde çocuklarının eğitim görmesi için Uşak'tan Aydın'a taşındıklarını belirten Ceyda Kozaman, "8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik. Sırf bu merkez için geldik. Çok memnunuz, Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Merkezleri Aydın'a kazandıran Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Fatma Dinç ise, "Özlem Çerçioğlu'na böyle bir yeri açtığı için ayrı bir hayranlık duyuyorum" dedi. Hatice Yazırlı da, "Çocuğum artık daha çok sosyalleşmeye başladı. Kendini ifade edebiliyor" şeklinde konuştu.

