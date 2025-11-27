Aydın'da kız kardeşe tehlikeli 'şaka'

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşanan olay, hem sosyal medyada hem de kentte büyük tepkiye neden oldu. Girne Mahallesi'ndeki bir kafede 20 yaşındaki M.Ö, arkadaşıyla birlikte oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkaran genç, silahı kız kardeşinin kafasına dayadı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

KISA süreli şok yaşayan genç kız neye uğradığını şaşırırken, olayın tamamı kafedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma sert tepki gösterdi. Konu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, M.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Genç, adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinde M.Ö. ve kız kardeşinin "şakalaştıklarını" söyledikleri öğrenildi. Ancak tehlikeli hareketi nedeniyle M.Ö.'nün gözaltı işlemi devam etti. Yetkililer, benzer olayların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, vatandaşları silahlarla yapılan "şaka"ların ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyardı.