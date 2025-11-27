Aydın’da yanlış tabela doğrudan kaza!

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, yön tabelalarının yanlış konumlandırılması nedeniyle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay, Nazilli-Bozdoğan karayolunun Alamut yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Nazilli yönünden Bozdoğan'a giden otomobilin sürücüsü D.H, yol ayrımındaki tabelaların yanlış konumlandırılması nedeniyle yön seçmekte tereddüt yaşadı. Bu sırada karşı yöne gelen araçla kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazada araçtaki sürücü D.H, yolcular B.H. ve 1 yaşındaki bebek N.H, diğer araçtaki sürücü E.P. ve yolcu M.B. yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.