Arkadaş katiline müebbet hapis talebi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Timur İpçi, arkadaşı Fatih Ünal'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Sanık Fatih Ünal, mahkemede olayı kazayla gerçekleştiğini iddia ederken, cumhuriyet savcısı müebbet hapis cezası istedi. 7 ay önce yaşanan olayda, Timur İpçi (43), arkadaşı Fatih Ünal'ın (47) pompalı tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ünal, "Alacağım yoktu, kazayla oldu" diyerek ifade verdi ancak cezaevine gönderildi. Duruşmada savcı mütalaasını vererek sanık Fatih Ünal hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.