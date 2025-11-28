Aydın’ın Kuşadası’nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Öklav yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.