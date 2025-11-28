Küçük Selvi’nin büyük mutluluğu

Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Selvi Bulut, doğuştan felçli olduğu için bugüne kadar okula annesinin sırtında gidiyordu. Öğretmeninin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Aymelek Derneği, Selvi'nin yaşamını kolaylaştıracak tekerlekli sandalyeyi temin ederek aileyi sevindirdi. Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Bağarası'na giderek tekerlekli sandalyeyi bizzat teslim etti. Küçük Selvi'nin mutluluğu, annesinin gözyaşlarına karıştı.

'DUYARSIZ KALAMAZDIK'

AYMELEK Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, Selvi'nin öğretmeninin gönderdiği mesajın kendilerini harekete geçirdiğini belirterek, "Selvi'nin öğretmeninden bir mesaj aldık. Buna duyarsız kalamazdık. Selvi'nin annesi Meryem Bulut, iki yıl önce iki çocuğunu evinde çıkan yangında kaybetmiş. Şu anda kızını özel eğitime sırtında taşıyor. Hemen gerekli tekerlekli sandalyeyi temin ederek Selvi'ye teslim ettik. Küçük kızımıza ve ailesine güzel bir ömür diliyorum" dedi. Minik Selvi, Aymelek Derneği'ne teşekkür ederek duygularını paylaştı.