Aydın'da Çerçioğlu yaşamdan Gençay ölümden yana

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, sokak hayvanlarının güvenli, geniş ve doğal şartlarda yaşayacağı özel bir yaşam alanı kurulacak. Çerçioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı 217 milyon TL'lik protokol kapsamında; sokak hayvanları için modern, geniş, güvenli ve sürdürülebilir doğal yaşam alanları kurulacağını duyurdu.

Proje, rehabilitasyon merkezlerinden, tedavi ve bakım ünitelerine, doğal yaşam alanlarından, sürekli veterinerlik hizmetlerine kadar çok geniş bir altyapıyı kapsıyor. İmza töreninde konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da her canlının yaşama hakkını savunuyoruz. Sokak hayvanları için doğal, güvenli ve insani yaşam alanları oluşturacağız.