Aydın'da Çerçioğlu yaşamdan Gençay ölümden yana

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın belediye barınağında engelli ve sağlıksız köpeklerin "yok edilmesi" yönünde talimat vermesi, önce ilçede ardından da tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.
Tepkilerini dile getirmek için geçtiğimiz pazar günü barınak önünde toplanan hayvanseverler Gençay'ı, 'Katil başkan istemiyoruz', 'Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz' sloganlarıyla protesto etmişlerdi.
YAŞAM HAKKINI SAVUNDU
Yatırımları, projeleri, hizmetleri ve çalışmalarıyla Aydın'ın gücüne güç katmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın katlettiği sokak köpeklerine de sahip çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, sokak hayvanlarının güvenli, geniş ve doğal şartlarda yaşayacağı özel bir yaşam alanı kurulacak. Çerçioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı 217 milyon TL'lik protokol kapsamında; sokak hayvanları için modern, geniş, güvenli ve sürdürülebilir doğal yaşam alanları kurulacağını duyurdu.
Proje, rehabilitasyon merkezlerinden, tedavi ve bakım ünitelerine, doğal yaşam alanlarından, sürekli veterinerlik hizmetlerine kadar çok geniş bir altyapıyı kapsıyor. İmza töreninde konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da her canlının yaşama hakkını savunuyoruz. Sokak hayvanları için doğal, güvenli ve insani yaşam alanları oluşturacağız.
Bizim görevimiz yok etmek değil, yaşatmak. Bu projenin tüm hazırlıklarını tamamladık. Efeler ilçesi şahnalı mahallesinde hayata geçireceğimiz projemizde 223 bin 308 metrekarelik doğal yaşam alanı yalnızca büyüklüğüyle değil üniteleri, altyapısı ve kapsamıyla Türkiye'de örnek olacak. Binlerce can dostumuz için güvenli doğal ve sürdürülebilir bir ortam oluşturacak" diye konuştu.
Hayvanseverler, bu adımı "Türkiye'de örnek bir vicdan projesi" olarak nitelendirdi. Didim belediye Başkanı Hatice Gençay'a ise toplumun her kesiminde tepki yağdı.