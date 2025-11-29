Aydın’daki OSB’de sahte nakliye vurgunu: 4 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir OSB'de "sahte nakliye şirketi" üzerinden yapılan dolandırıcılık olayının failleri, polis ekiplerinin titiz takibiyle Uşak'ta yapılan operasyonla yakalandı. Suç malzemeleri ve sahte plakalar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Olay, Umurlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir işletmenin şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan takip sonrası Uşak ilinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suça konu ürünler ile sahte plakalar ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'a getirilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.