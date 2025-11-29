Uyuşturucu partisine polis baskını

Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde uyuşturucu partisi yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Toplam 205 adet sentetik hap, metamfetamin ve kurusıkı tabanca ele geçirilen baskında bir kişi tutuklandı. Devriye sırasında, durumundan şüphelenilen F.A. (32) tarafından kullanılan plakasız motosiklete asılı siyah poşette cam aparat ve bong ele geçirildi. Aracın trafikten çekme belgeli olduğu belirlenirken, sürücüye 27 bin 944 TL trafik cezası uygulandı. Motosiklet ise otoparka çekildi. Evde uyuşturucu kullanılırken yakalanan B.B. (35), Ö.B. (35), G.E. ve T.B. (51) gözaltına alındı. E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.