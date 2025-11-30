  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Elektrikli araç vurgunu yapan çeteye operasyon

Aydın merkezli üç ilde sahte elektrikli araç satış şirketi kurarak çok sayıda vatandaşı kapora vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'de 5, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Muğla'da 4 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden A.S.K., Y.H., F.S., E.Ö., H.K., D.A. ve B.M.'nin tutuklanmasına karar verdi. M.H.A. ve F.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

