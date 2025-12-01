CHP’li ilçe belediyelerinden Aydın’da büyük bir insanlık ayıbı!

ÖLÜYE DE DİRİYE DE HAYIRLARI YOK'

CHP'li belediyeler maliyet gerekçesiyle hizmetten geri çekilirken, AK Partili 7 ilçe belediyesi görevden kaçmayı reddetti. Meclise sundukları önerge kabul edilerek bu belediyelerin defin hizmetlerini sürdüreceği resmileşti. Maliyet bahanesiyle CHP'li belediyelerin en temel ve en hassas görevlerinden kaçtığını dile getiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Aydın'da cenaze ve defin hizmetleri yalnızca AK Partili belediyeler tarafından yapılacak. CHP'nin diriyi de, ölüye de hayrı yok. AK Partili belediyeler yıllardır vatandaşın acısında yanında oldu. Bu hizmeti yük değil, insanlık görevi sayıyoruz" dedi. Yeni Asır'a konuyla ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydınlılara güvence verdi. Çerçioğlu, "Vatandaş üzülmesin. Defin işlerini ben ve AK Partili belediyelerimiz yapar" diye konuştu. Çerçioğlu'nun sözleri, CHP'li ilçe belediyelerine yönelik bir "insanlık dersi" olarak yorumlandı.