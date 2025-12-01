Sevgilisinin burnunu kıran genç cezaevıne gönderıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde genç bir kadın, sevgilisi tarafından "telefona bakma" tartışması sonrası darp edildi. Burnu kırılan kadın şikâyetçi olurken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Aralarında sık sık tartışmalar yaşandığı öğrenilen çift, iddiaya göre önceki gün yine kavga etti. 20 yaşındaki Mustafa Kürşat B., kız arkadaşının telefonunu almak istemesine tepki gösterince tartışma şiddete dönüştü. Genç kadının, darp sonucu burnu kırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Kürşat B., emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.