Aydın Denizli otoyolunda can pazarı

Aydın Denizli otoyolunda yağışlı havada kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi. İki otomobil birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü H.T. ve K.Y. ile yolcular F.Y. ve A.A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, otoyolun trafiğe kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.