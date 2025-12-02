Madalyalı genç sporcu evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde Mehmet Dıvarcı, evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olay, Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. Sporcu olduğu ve çok sayıda madalyası bulunduğu öğrenilen Dıvarcı'nın ani ölümü, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Dıvarcı'nın ilk incelemede kalp krizi neticesinde öldüğü değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gencinr cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.