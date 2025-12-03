10 çocuk ve 31 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen ve beraberindeki 10 çocuk kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.