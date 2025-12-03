Aydın'da eski başhekime ‘bıçak parası’ operasyonu

Aydın'da "bıçak parası" iddiaları bitmek bilmiyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta başvurularının ardından Genel Cerrahi Uzmanı ve Aydın Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Op. Dr. Mehmet G. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Görev yaptığı dönemde hastalardan "bıçak parası" istediği iddia edilen Mehmet G. gözaltına alındı.
YENİ EMEKLİ OLMUŞTU
Geçtiğimiz eylül ayında yaş haddinden Aydın Devlet Hastanesi'nden emekliye ayrılan Mehmet G.'nin gözaltına alınması, kentte sağlık camiasında büyük yankı uyandırdı. Bir dönem hastanenin başhekimliğini de yürüten doktorun, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Bu gelişme, son aylarda yaşanan ikinci "bıçak parası" vakası olarak kayıtlara geçti.
İki ay önce de Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Osman Nuri A., benzer iddiayla adliyeye sevk edilmiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.