Aydın'da eski başhekime ‘bıçak parası’ operasyonu

YENİ EMEKLİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz eylül ayında yaş haddinden Aydın Devlet Hastanesi'nden emekliye ayrılan Mehmet G.'nin gözaltına alınması, kentte sağlık camiasında büyük yankı uyandırdı. Bir dönem hastanenin başhekimliğini de yürüten doktorun, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Bu gelişme, son aylarda yaşanan ikinci "bıçak parası" vakası olarak kayıtlara geçti.