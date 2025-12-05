Odun toplarken feci şekilde can verdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde odun toplarken motosikletinin altında kalan 69 yaşındaki Mehmet Akkuzu hayatını kaybetti. Odun toplamak için ormanlık alana giden Mehmet Akkuzu, talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi. Oğlu M.A'nın babasına ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla başlayan arama çalışmaları, Musakolu Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Akkuzu'yu odun topladığı sırada motosikletinin altında kalarak hayatını kaybetmiş halde buldu. Kazanın kesin oluş şeklinin belirlenmesi için detaylı araştırmaların sürdüğü bildirildi.