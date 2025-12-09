Boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında olan Göker çifti arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Adliye önünde çıkan kavgada eşini sırtından bıçaklayan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aydın Adliyesi önünde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve adliyeye gelen Suat Göker ile Gamze Göker arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Göker, eşi Gamze Göker'i sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Yaralı kadın ise, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.