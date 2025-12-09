Kıskançlık ‘kazası’

Aydın'da itfaiye eri olarak görev yapan Anıl Ateş, kıskançlık krizine girerek 3 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği polis memuru Ali Korkmaz'a otomobiliyle çarptı. Ateş, çarptığı polis memurunu bir süre aracının kaportasının üzerinde sürükledikten sonra otomobilden inerek can çekişen Korkmaz'ın fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında "Trafik kazası, maalesef polis Ali Korkmaz yaralandı" notuyla paylaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözü dönmüş eski koca polis tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Söke'de meydana gelen olayda Polis memuru Ali Korkmaz, aracından eşya indirdiği sırada arkasından hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu kaportanın üzerine düştü. Araç, Korkmaz'ı bir süre kaportası üzerinde sürükledi. Ardından otomobilden inerek çarptığı polis memurunun fotoğrafını çeken sürücü, birkaç dakika sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerinden uzaklaşan sürücünün, çektiği fotoğrafı kısa bir süre sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Kısa sürede yeri tespit edilen Ateş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ateş, çıkarıldığı mahkemece öldürmeye teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi.