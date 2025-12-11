Teoman bebek için destek lazım

Aydın'da SMA Tip 1 hastası 5 aylık Teoman Çiftçi'nin yurt dışına tedaviye gitmesi amacıyla başlatılan kampanya yarıyı geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kalan miktarı hep birlikte tamamlayacağız" diyerek hayırseverlere destek çağrısında bulundu.
VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ HESAPLARI TL: TR16 0013 4000 0252 1248 6000 01 GBP: TR86 0013 4000 0252 1248 6000 02 EURO: TR59 0013 4000 0252 1248 6000 03 DOLAR: TR32 0013 4000 0252 1248 6000 04
