  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Teoman bebek için destek lazım

Teoman bebek için destek lazım

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Teoman bebek için destek lazım

Aydın'da SMA Tip 1 hastası 5 aylık Teoman Çiftçi'nin yurt dışına tedaviye gitmesi amacıyla başlatılan kampanya yarıyı geçti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kalan miktarı hep birlikte tamamlayacağız" diyerek hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ HESAPLARI

TL: TR16 0013 4000 0252 1248 6000 01

GBP: TR86 0013 4000 0252 1248 6000 02

EURO: TR59 0013 4000 0252 1248 6000 03

DOLAR: TR32 0013 4000 0252 1248 6000 04

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA