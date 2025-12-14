Aydın’da ‘Çirkinler Çetesi’ çökertildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan suç örgütü üyeleri yakalandı. Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu, kamuoyunda "Çirkinler" çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne mensup şüphelilerden M.D. (20), B.T. (19) ve M.C. (23) gizlendikleri tekne ve tekne kamerası çevresinde, K.C. (23) ise marina karşısındaki sokakta yakalandı. Yakalanan 4 şüphelinin; kasten öldürme, silahlı yağma, dolandırıcılık, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda ağır suçtan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.