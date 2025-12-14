Başkan Çerçioğlu’ndan Aydın’a dev yol yatırımı

Aydın'ın tüm ilçelerinde, kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar sürücüler ve yayalar için güvenli, modern ve konforlu yollar oluşturmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; kentin dört bir yanında eş zamanlı yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarıyla ulaşım standartlarını her geçen gün daha da yükseltiyor.

HİZMETTE SINIR YOK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında yeni bir ulaşım hattı kazandıran yol projesi tamamlandı. Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Aydın Şehir Hastanesi'ne uzanan, iki güzergahtan oluşan toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda çalışmalar hızla tamamlandı, dev yatırım Aydınlılar ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yol ile Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşım çok daha hızlı ve konforlu hale geldi. Otokorkuluk yapımı ile yol çizgi ve logo imalatları da gerçekleştirilen yol, kent içi trafiği de önemli ölçüde azaltacak. Aydın'ın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızı yol yapım ve yenileme çalışmalarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızı, projelerimizi ve çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.